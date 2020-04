Presque inconnu au début de l'aventure, Loïc Nottet a gagné ses lettres de noblesse et survolé cette saison 6 de Danse avec les Stars. Cinq ans plus tard, on se souvient tous de son contemporain sur un des titres de SIA. Avec Denitsa Ikonomova, ils ont fait rêver un grand nombre de téléspectateurs. Souvenez-vous, c'était en 2015