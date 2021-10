Danse avec les stars du 1er octobre 2021 - Le prime 3

Troisième prime de la saison de "Danse Avec les Stars" avec, pour la première fois, tous les couples réunis : Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, Dita Von Teese et Christophe Licata, Tayc et Fauve Hautot, Gérémy Crédeville et Candice Pascal, Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme, Moussa Niang et Coralie Licata, Wejdene et Samuel Texier, Michou et Elsa Bois, Aurélie Pons et Adrien Caby ou encore Vaimalama Chaves et Christian Millette. Quels couples tireront leur épingle du jeu ? quels couples iront en face à face à face ? Quel couple sera éliminé ? La réponse, maintenant. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et les répétitions sur MYTF1.