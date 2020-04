Danse avec les stars - Saison 7 - Finale - Laurent Maistret VS Camille Lou (Partie 1)

On connaissait tous Laurent Maistret. Les fans de Koh-Lanta l'avaient vu se battre comme un warrior sur les épreuves du jeu d'aventure. On ne doutait pas un instant de son moral de gagnant et de son appetit de victoire. En revanche, personne n'avait vu venir cette jeune femme délicate Camille Lou. Ce sont deux vrais compétiteurs que les téléspectateurs ont pu regarder durant cette finale de Danse avec les Stars - C'était en 2016 - Finale - Saison 7