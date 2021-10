cCest le grand retour de Karine Ferri ce soir, après deux semaines d'absence pour cause de maladie. Elle va vous faire revivre les temps forts du cinquième prime dans "Danse Avec Les Stars, La Suite". Sans oublier, les coulisses, les Off des répétitions et les réactions à chaud des Stars encore en compétition. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.