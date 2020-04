Danse avec les stars - Saison 5 - Finale - Rayane Bensetti VS Nathalie Pechalat

Il y a des finales que l'on n'oublie pas. Celle de Rayane Bensetti et Nathalie Péchalat en fait partie. Rayane Bensetti tout d'abord, son couple duo avec celle qui allait devenir la danseuse à plus couronnée du programme, Denitsa Ikonomova a marqué les esprits. Quant à Nathalie Pechalat (championne de patinage et ajourd'hui Présidente de la Fédération Française de patinage), son élégance et sa persévérance ont fait d'elle une adversaire de poids. C'était en 2014. Souvenez-vous