Souvenez-vous, c'était en 2013. Sept ans déjà. Sur le parquet, un couple à l'écran et presque à la ville, Alizée et Grégoire Lyonnet. De l'autre Brahim Zaibat , un danseur et chorégraphe de HIP HOP et Katrina Patchett. Une finale de haut vol.