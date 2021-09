Danse avec les stars - Gérémy Crédeville : "Je n'aurai qu'un seul rival..."

Gérémy Crédeveille est humoristique en télé, sur scène et en radio... Mais la question essentielle pour Danse avec les Stars est : "A-t-il le rythme dans la peau ?". La réponse est : y'a du boulot... Quant à ses rivaux, Gérémy Crédeveille s'est fixé un unique challenge : être plus fort que Jean-Baptiste Maunier, aussi piètre danseur, semble-t-il. Voici la troisième Star de la saison de Danse avec les Stars. Une saison placée sous le signe du renouveau avec un jury presque entièrement renouvelé et un grand nombre de nouveaux danseurs. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.