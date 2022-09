Danse avec les stars - Ta tête, quand la discussion te passionne pas...

En savoir plus sur Chris Marques

Le magnéto qui tue... Quand on passe des heures et des heures ensemble, parfois, on ne sait plus quoi raconter. C'est ce qui arrive à nos couples en répétitions. Regardez la tête d'Anthony Colette. On est dac qu'il ne semble très intéressé par la discussion. Et vous, vous feriez quelle tête si votre college, ami, amoureux vous racontait des histoires "ch***" ?