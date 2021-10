Danse avec les stars - La suite 6

En deuxième partie de soirée, Karine Ferri vous fera revivre les temps forts du prime dans "Danse Avec Les Stars, La Suite".Entourée des personnalités, juges et danseurs, Karine vous propose de faire le plein d'images inédites et de réactions à chaud.Découvrez les coulisses du prime, les "off" de tous nos couples lors de leur semaine d'entraînement, les moments incontournables auxquels vous avez échappé et les secrets de fabrication de l’émission.. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.