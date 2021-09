Danse avec les stars - Lââm : sa promesse CRAZY, si elle gagne la saison...

Lââm est toujours joyeuse. Ca tombe bien, il faut une sacrée dose de bonne humeur pour tenir le marathon Danse avec les Stars. Ses atouts : faire rigoler son partenaire. Ses points faibles : "plus hippopotame que cygne" pour la souplesse. On a hâte de retrouver Lââm sur le parquet de DALS. Voici la quatrième Star de la saison de Danse avec les Stars. Une saison placée sous le signe du renouveau avec un jury presque entièrement renouvelé et un grand nombre de nouveaux danseurs. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.