Danse avec les stars - Le prime 11

Place à la Grande finale de « DANSE AVEC LES STARS ». Elles étaient 13 Stars sur la ligne de départ. Un casting exceptionnel au niveau remarquable ! Et après 11 semaines de concours, orchestré par Camille Combal, elles sont encore trois Stars en compétition ! Trois Stars qui ont proposé chaque semaine des prestations vertigineuses, bluffant autant notre jury d’exception que des millions de téléspectateurs !Après des jours d’apprentissage et d’intenses répétitions, elles ont rendez-vous, une dernière fois sur le parquet, pour donner le meilleur, lors d’une soirée mémorable ! Elles vont devoir proposer plusieurs danses et notamment leur prestation la plus marquante de la saison ! L’objectif pour nos finalistes est simple : surprendre les téléspectateurs qui seront les seuls à désigner le grand vainqueur du plus grand concours de danse en France !Après M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens et Sami El Gueddari, qui réussira à convaincre les téléspectateurs ?Et quelle personnalité décrochera le trophée de "DANSE AVEC LES STARS" ?C’est au public seul d’en décider !. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.