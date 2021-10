Danse avec les stars du 8 octobre 2021 - Le prime 4

Nouvelle étape, ce soir, dans Danse avec les Stars. Vous l'avez découvert samedi dernier lors de l'After. Cette semaine, les règles évoluent. Nos couples sont s'affronter lors de duels orchestrés et notés par les juges : Bilal Hassani face à Dita Von Teese, Tayc face à Lucie Lucas, Michou face à Aurélie Pons, Wejdene face à Gérémy Crédeville et Jean-Bapiste Maunier face à Vaimalama. Les vainqueurs gagneront directement leur ticket pour le prochain prime. Les perdants joueront leur qualification lors d'un face à face à face à face à face exceptionnel. Les téléspectateurs vont sauver deux couples. Le jury, quant à lui, sauvera également deux couples. Et le dernier quittera définitivement l'aventure. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.