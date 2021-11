Danse avec les stars - Le prime 8

Véritable événement pour cette rentrée 2021, « DANSE AVEC LES STARS », le concours de danse le plus célèbre de France, est enfin de retour sur TF1 après deux ans d’absence ! Ce sera l’occasion de retrouver de nouveaux couples qui vont pouvoir se reformer et vous proposer un show spectaculaire ! Et pour cette onzième saison tant attendue, l’émission se renouvelle comme jamais. Côté casting, 13 célébrités vont fouler le parquet et découvrir la danse de couple. Comédien, sportif, chanteur, humoriste, influenceur… Ils vont tout faire pour remporter le trophée ! La Star Internationale Dita Von Teese, véritable icône du glamour et de la scène burlesque,Jean-Baptiste Maunier, le chanteur et acteur révélé dans le film "Les choristes",Bilal Hassani, le chanteur phénomène aux millions d’abonnés,Lucie Lucas, la comédienne qui tient le rôle principal de la série "Clem" depuis 2009,Michou, le youtubeur vidéaste préféré des jeunes,Lââm, la chanteuse populaire aux 4 millions de disques vendus,Gérémy Crédeville, l’humoriste, comédien et chroniqueur,Moussa Niang, le sportif et l’aventurier emblématique de "Koh Lanta" avec ses 3 participations,Aurélie Pons, alias Salomé dans la série phénomène "Ici tout commence",Wejdene, la chanteuse RnB et interprète du succès fulgurant « Anissa » certifié disque de platine,Lola Dubini, la chanteuse, humoriste et youtubeuse,Tayc, auteur, compositeur et interprète, nouveau représentant de l’Afrolov’, un mouvement notamment inspiré de l’afro et du RnB,Vaimalama Chaves, chanteuse. Côté jury, Chris Marques le juge historique du programme, metteur en scène de spectacle et triple champion du monde de salsa, accueille à ses côtés 3 nouveaux jurés qui sont des personnalités incontournables du monde du spectacle et de la danse : Surnommé l’enfant terrible de la mode, le couturier français et metteur en scène mondialement connu Jean Paul Gaultier rejoint le jury ! Jean Paul Gaultier posera un regard artistique sur les chorégraphies des futurs couples. La danseuse la plus titrée de l’histoire de « DANSE AVEC LES STARS », Denitsa Ikonomova intègre pour la première fois le jury. Denitsa saura distiller ses conseils techniques aux célébrités qui fouleront le parquet tout en les poussant à toujours plus d’exigence. François Alu, premier danseur de l'Opéra de Paris, fait une entrée remarquée dans le jury de « DANSE AVEC LES STARS ». François Alu saura transmettre son savoir et apporter un regard différent sur la danse de couple.La troupe de danseurs professionnels se renouvelle aussi. Aux côtés de Fauve Hautot, Candice Pascal, Inès Vandamme, Maxime Dereymez, Christophe Licata, Anthony Colette, Jordan Mouillerac, de nouveaux danseurs et danseuses font leur entrée dans la compétition. La mécanique de l’émission va considérablement évoluer. Le pouvoir des juges va être renforcé et des nouveautés feront leur apparition chaque semaine ou presque pour rendre la compétition encore plus haletante et interactive. Du côté de l’animation, Camille Combal sera à nouveau le maître de cérémonie du show avec tout son humour et sa bonne humeur ! Quant à Karine Ferri, elle sera aux commandes d’une deuxième partie de soirée renouvelée où elle recueillera les impressions des Stars ainsi que des danseurs. Quel couple remportera la onzième édition de « DANSE AVEC LES STARS » ? Qui succédera à Sami El Gueddari et Fauve Hautot ?. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.