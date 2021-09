Danse avec les stars - Michou : ce petit défaut qui peut lui couter cher

Michou est le youtubeur vidéaste préféré des jeunes. Sa chaine YouTube cumule 6 millions d'abonnés. Agé de 19 ans, Michou est originaire de Picardie et son challenge est clair. Il veut gagner le trophée de Danse avec les Stars. Avec une promesse : grimper un sommet avec le sésame... c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd ! On a hâte de retrouver Michou sur le parquet de DALS. Voici la cinquième Star de la saison de Danse avec les Stars. Une saison placée sous le signe du renouveau avec un jury presque entièrement renouvelé et un grand nombre de nouveaux danseurs. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.