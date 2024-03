Danse avec les stars - Prime du 15 mars 2024 - Partie 1

Ce soir, place au prime des duels. La semaine dernière, les 12 Célébrités se sont toutes retrouvées sur le parquet pour présenter une facette très intime de leur vie ou personnalité. Au terme d'une prime émouvant Caroline Margeridon et Christian Millette ont quitté l'aventure. Ce soir, ils ne sont plus que 11. Ils vont s'affronter en duel. Le gagnant sera automatiquement qualifié pour la prochaine soirée. Le perdant devra défendre sa place en face à face. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

