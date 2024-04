Danse avec les stars - Prime du 19 avril 2024 - Partie 2

Inès Reg, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik ! Voici les noms des cinq stars encore en compétition ce soir. Au terme d'une soirée de compétition, une star sera éliminée par les juges puis, une autre, par le public après une danse improvisée. Qui d'Inès Reg, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik sera choisi pour poursuivre l'aventure en finale la semaine prochaine ? Qui remportera le trophée tant convoité ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Fauve Hautot, Jean Marc Genereux, Camille Combal ou Chris Marques