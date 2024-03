Danse avec les stars - Prime du 22 mars 2024 - La Suite

12 Célébrités vont participer au plus célèbre concours de danse de France au cœur d’une saison palpitante ! Au casting cette saison : Adeline Toniuttu, Black M, Caroline Margeridon, Cœur de Pirate, Cristina Cordula, Diane Leyre, Inès Reg, James Denton, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik ! Qui remportera le trophée tant convoité ?. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

