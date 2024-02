Danse avec les stars - Prime du 23 février 2024 - La Suite

Camille Combal vous fera revivre les temps forts du prime ! Entouré des personnalités, juges et danseurs, Camille Combal vous proposera de faire le plein d'images inédites et de réactions à chaud. Découvrez les coulisses du prime, les « off » de tous nos couples lors de leur semaine d'entraînement, les moments incontournables auxquels vous avez échappé, et les secrets de fabrication de l’émission !. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

