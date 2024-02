Danse avec les stars - Prime du 23 février 2024 - Partie 1

Le plus célèbre concours de danse de France est de retour pour une nouvelle saison ! Aprè un prime haut en couleurs la semaine dernière, place aux nouveaux couples cette semaine. On retrouve Keiona et Maxime Dereymez, Black M et Elsa Bois, Caroline Margeridon et Christian Millette, Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil et les deux petits nouveaux : Roman Doduik et Ana Riera. Ils seront jugés par Fauve hautot, Mel Charlot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux.. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Fauve Hautot, Jean Marc Genereux, Camille Combal ou Chris Marques