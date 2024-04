Danse avec les stars - Prime du 26 avril 2024 - Partie 2

Ils ne sont plus que trois à pouvoir prétendre au titre : Inès Reg, Natasha St-Pier et Nico Capone. Il y a quelques semaines encore, ils ne connaissaient rien aux danses de salon. Au terme de 10 semaines de compétition intense, quel couple va soulever le trophée ? Inès Reg et Christophe Licata, Natasha St-Pier et Anthony Colette ou Nico Capone et Inès Vandamme. Une première également pour les danseurs, car s'ils sont tous arrivés au moins une fois en finale, personne n'a gagné la compétition. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

