Danse avec les stars - Prime du 29 mars 2024 - Partie 1

Ce soir, place au 6ème prime de la saison de Danse avec les Stars. Un prime plein de surprises puisque nos stars encore en compétition vont devoir danser avec un invité mystère. Durant la semaine de répétitions, nos stars ont imaginé les partenaires les plus fous. Qui va se cacher derrière les invités mystère ? Qui ira au face à face ? Qui sera éliminé à la fin de ce sixième prime ? Encore en compétition, on retrouve Adeline Toniutti, Black M, Cristina Cordula, Inès Reg, James Denton, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik !

En savoir plus sur Fauve Hautot, Jean Marc Genereux, Camille Combal ou Chris Marques