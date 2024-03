Danse avec les stars - Prime du 29 mars 2024 - Partie 2

Adeline Toniutti, Black M, Cristina Cordula, Inès Reg, James Denton, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik sont toujours en compétition. Ce soir, ils tenteront de séduire les juges Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Mel Charlot et Chris Marques avec des chorégraphies toujours aussi travaillées. Mais surtout, ils danseront avec un invité mystère. Une personne importante à leur yeux. Une soirée qui promet bien des surprises et des émotions.

