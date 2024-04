Danse avec les stars - Prime du 5 avril 2024 - Partie 1

Ce soir, les huit personnalités encore en compétition vont devoir faire la différence en trio. Des trios détonants puisque les juges de la saison vont fouler le parquet. Les règles du jeu sont simples ce soir. Chaque juge a deux couples dans son équipe. Au terme des huit danses, la meilleure équipe (deux couples) se qualifie pour le prime suivant. La moins bonne équipe (deux couples) va directement en face à face. Les quatre autres couples seront soumis au vote du public. Le moins bon des quatre rejoindra les deux couples en face à face. Encore en compétition après 7 semaines intenses : Adeline Toniutti, Black M, Inès Reg, James Denton, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik. Quels couples gagneront leur place pour la suite de la compétition ? Qui sera éliminé ce soir ? La Bataille des juges commence maintenant. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Fauve Hautot, Jean Marc Genereux, Camille Combal ou Chris Marques