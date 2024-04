Danse avec les stars - Prime du 5 avril 2024 - Partie 2

La Bataille des juges porte bien son nom ce soir. Pour la première fois de la saison, les juges vont descendre dans l'arène et danser avec les couples encore en compétition. Ce soir, les Célébrités sont encore 8 à prétendre au titre. Adeline Toniutti, Black M, Inès Reg, James Denton, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik ! Qui verra son aventure s'arrêter net ce soir ? Qui remportera le trophée tant convoité ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Fauve Hautot, Jean Marc Genereux, Camille Combal ou Chris Marques