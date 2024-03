Danse avec les stars - Prime du 8 mars 2024 - Partie 1

S'il y a une soirée à ne pas rater, c'est bien celle-ci. Ce soir, l'heure de la première élimination a sonné. Nos 12 stars vont tout faire pour séduire le public mais également nos juges Fauve Hautot, Mel Charlot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques. On vous rappelle les règles. Nos 12 Célébrités ont déjà dansé. Leurs notes préalablement obtenues seront additionnées à celles de ce soir. Pour James Denton qui revient sur le parquet après une blessure, il verra sa note doublée. Le premier du classement ira directement en quatrième semaine. Le dernier quant à lui ira en "hot seat". Qui de Adeline Toniuttu, Black M, Caroline Margeridon, Cœur de Pirate, Cristina Cordula, Diane Leyre, Inès Reg, James Denton, Keiona, Natasha St-Pier, Nico Capone et Roman Doduik verra son aventure s'arrêter ce soir ?

