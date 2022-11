Danse avec les stars - Replay de la finale du 11 novembre 2022 - Le debrief

En savoir plus sur Chris Marques

Pour prolonger la soirée, Camille Combal recueillera les premières impressions du gagnant ou de la gagnante ainsi que de tous les participants.L'occasion de découvrir également toutes les séquences "off" et tous les secrets de la saison 12 de Danse avec les stars. Et bien sûr, de revenir sur les temps forts de cette saison exeptionnelle !. DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.