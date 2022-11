Danse avec les stars - Finale du 11 novembre 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Chris Marques

La grande finale de DALS est enfin arrivée ! Cette semaine, les 3 couples encore en compétition se sont entraînés en espérant remporter le trophée ce soir ! Lors de cette soirée exceptionnelle, Billy Crawford et Fauve Hautot, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué et Carla Lazzari et Pierre Mauduy vont se battre pour convaincre les juges et le public. Découvrez lequel sera le grand gagnant de cette saison de Danse avec les Stars... DALS tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.