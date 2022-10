Danse avec les stars - Replay du 28 octobre 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Chris Marques

Ce soir, le prime de DALS repousse les limites ! Cette semaine, les 5 derniers couples en compétition ont accepté de relever deux nouveaux défis. Lors de la première manche, ils vont devoir battre leur meilleur score de la saison pour espérer gagner un avantage pour la deuxième manche. Ils vont ensuite relever le challenge de l'improvisation et découvrir à la dernière minute la danse et le titre sur lequel ils vont devoir danser. Quatre couples vont gagner leur ticket pour la demi-finale et un sera éliminé. Découvrez la décision du public et des juges maintenant... DALS tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.