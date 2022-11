Danse avec les stars - Replay du 4 novembre 2022 - Le debrief

En savoir plus sur Chris Marques

Debrief de la demi-finale de DALS ! Les 4 couples encore en compétition ont fait leurs preuves ce soir sur le parquet de Danse avec les Stars. Un seul couple est qualifié pour la finale de la semaine prochaine et les trois autres sont en danger ce soir. C'est maintenant l'heure du face-à-face. Découvrez qui de Billy Crawford, Stéphane Legar, Carla Lazzari et Thomas Da Costa va quitter l'aventure ce soir... La réponse maintenant ! DALS tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.