Danse avec les stars - Replay du 4 novembre 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Chris Marques

La soirée de demi-finale de DALS est lancée ! Cette semaine, les 4 couples encore en compétition ont accepté de relever de nouveaux défis, mais cette fois-ci, ils sont accompagnés et coachés par M. Pokora, le gagnant de la saison 1. Lors de la première manche, ils devront exécuter une figure imposée par les juges. A l'issue de la manche 1, le couple qui obtiendra le moins de points ira directement en face-à-face. Les trois autres couples s'affrontent alors dans une deuxième manche. Un seul couple sera qualifié pour la finale et les deux autres iront en face-à-face. Découvrez tout de suite le verdict des juges... DALS tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.