Danse avec les stars - Replay du 7 octobre 2022 - Partie 1

En savoir plus sur Chris Marques

Le prime de la bataille des juges est officiellement lancé ! Cette semaine, chacun des 8 couples va être accompagné d'un juge durant leur prestation. Les quatre juges forment 4 équipes de deux couples. Leur objectif ? Qualifier leur équipe pour éviter le face-à-face. Ils sont prêts à tout pour évincer leurs adversaires et ont travaillé d'arrache-pied pour ça cette semaine. Laquelle des équipes de Chris Marques, Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot va se qualifier pour le prochain prime ? Découvrez la réponse maintenant... DALS, à partir du 9 septembre 2022. Tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.