Danse avec les stars - Vaimalama Chaves : "Pour moi, le tango c'est un cocktail à base de bière..."

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, fait partie de l’aventure Danse avec les Stars pour cette nouvelle saison. Après Laury Thilleman, Elodie Gossuin, Linda Hardy, Sophie Vouzelaud, Sylvie Tellier et Iris Mittenaere, Vaimalama Chaves sera-t-elle la première Miss à remporter le trophée tant convoité de DALS. Découvrez son interview. On a hâte de retrouver Vaimalama Chaves sur le parquet de DALS. Une saison placée sous le signe du renouveau avec un jury presque entièrement renouvelé et un grand nombre de nouveaux danseurs. DALS, à partir du 17 septembre 2021. Tous les vendredis sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.