Danse d'ouverture | BO Greatest Showman | DALS 09

Un an que vous l’attendez ! Votre patience va être récompensée. « Danse avec les stars » revient enfin sur vos écrans. Pour le tout premier prime de cette neuvième saison, vous allez découvrir les onze célébrités qui vont enflammer votre soirée du samedi chaque semaine. Découvrez les premiers pas de danse de Pamela Anderson, Clément Remiens, Lio, Jeanfi Janssens, Iris Mittenaere, Basile Boli, Heloïse Martin, Terence Telle, Carla Ginola, Anouar Toubali et Vincent Moscato. Pour l’occasion, vos stars préférées et le jury composé de Chris Marques et de Jean-Marc Généreux que vous avez pu voir lors de la saison 8 de « Danse avec les stars », de Shy’m, juge en saison 3, et de Patrick Dupond, le nouveau de la bande, vous ont préparé une danse d’ouverture en grande pompe sur un titre de la bande son du film The Greatest Showman. Vous êtes prêt ? C’est parti pour une neuvième saison de « Danse avec les stars ».