Danse d'ouverture | Medley Amour | DALS 09

C’est parti pour une troisième soirée de compétition sous le signe de l’amour. Et oui, cette semaine a pour thème l’amouuuuur ! Alors en guise d’ouverture de ce nouveau prime de « Danse avec les stars », les neuf stars, Pamela Anderson, Clément Remiens, Lio, Jeanfi Janssens, Iris Mittenaere, Basile Boli, Heloïse Martin, Terence Telle et Vincent Moscato, et leur coach vont interpréter pour vous une danse de l’amour. - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9