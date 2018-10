Danse d'ouverture | Medley Aznavour | DALS 09

Vous êtes prêt pour la deuxième soirée de « Danse avec les stars » ? Cette neuvième saison a commencé en apothéose. Vous avez pu assister aux premiers pas de danse de nos apprentis danseurs, Pamela Anderson, Clément Remiens, Lio, Jeanfi Janssens, Iris Mittenaere, Basile Boli, Heloïse Martin, Terence Telle, Carla Ginola, Anouar Toubali et Vincent Moscato. Ce nouveau prime vous réserve encore de belles surprises. Et pour bien commencer la soirée, les coachs et leur élèves vous ont préparé une danse d’ouverture en hommage à Charles Aznavour. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9