Replay du 27 octobre 2018 - Prime 5

Un casting détonnant et de fortes personnalités avec, pour la première fois, une star internationalePendant plusieurs semaines en direct, aux côtés de danseurs professionnels, onze personnalités vont être confrontées à une discipline exigeante : la danse de couple ! Leur défi : proposer des prestations à couper le souffle. Toutes sont déterminées et prêtes à se dépasser pour vivre pleinement l’aventure Danse avec les stars : Pamela Anderson, Basile Boli, Iris Mittenaere, Jeanfi Janssens, Lio, Terence Telle, Héloïse Martin, Clément Remiens, Carla Ginola, Anouar Toubali et Vincent Moscato. Cette année, Camille Combal prendra place sur le parquet pour présenter cette nouvelle saison en y apportant toute sa bonne humeur et son énergie. Il sera accompagné de Karine Ferri qui encouragera les stars et leurs danseurs et les fera réagir aux notes des juges dans la Red room. Un nouveau jury exceptionnel : cette saison, les deux juges historiques Chris Marques, triple champion du monde de salsa et metteur en scène, et Jean-Marc Généreux, juge international des plus grandes compétitions de danse de salon et chorégraphe canadien multi-récompensé, seront rejoints par deux nouveaux juges. Patrick Dupond intègre le jury Véritable prodige, Patrick Dupond est le plus grand danseur français. Danseur étoile français du Ballet de l’Opéra national de Paris, il a connu une carrière internationale en dansant avec les plus grands chorégraphes comme Rudolf Noureev, Maurice Béjart, Roland Petit ou encore John Neumeier. Fort de toute son expérience, Patrick Dupond pourra transmettre son savoir et apporter un regard différent sur la danse de salon. Le retour de Shy’mAvec déjà 2 millions d’albums vendus, 3 NRJ Music Awards et plus de 5 millions de fans sur Internet, Shy’m est une artiste aux multiples talents qui a déjà remporté le trophée de Danse avec les stars en 2011. Candidate en 2011 puis juge en 2012 et 2013, Shy’m portera un regard bienveillant sur les futures stars de cette nouvelle saison. La famille des danseurs se renouvelle pour accompagner nos onze personnalités à aller le plus loin possible dans la compétition avec le retour de deux danseuses : Après avoir remporté le trophée en 2012, Fauve Hautot, danseuse emblématique de l'émission lors des cinq premières saisons, fera son grand retour sur le parquet. Aussi, déjà présente en saison 6 et 7, Emmanuelle Berne, qui connaît bien le monde de la compétition de danse sportive, retrouve la famille de Danse avec les stars : Maxime Dereymez, Christophe Licata, Christian Millette, Anthony Colette, Jordan Mouillerac, Candice Pascal, Katrina Patchett, Marie Denigot et Denitsa Ikonomova. Des soirées évènementielles viendront ponctuer cette nouvelle saison avec des thématiques inédites comme une spéciale Amour ou une émission exceptionnelle avec la participation de très jeunes danseurs titrés ! La compétition se corsera également avec le défi des juges : chaque juge imposera aux couples un défi spécifique à réaliser. Absolument tout peut arriver... Enfin, plus que jamais, le téléspectateur sera toujours au cœur de Danse avec les stars avec une interactivité renforcée. Chaque jour, sur MYTF1, il pourra vivre le quotidien des stars grâce aux répétitions avec une immersion totale dans les coulisses du programme. Et, à chaque prime, les internautes pourront interagir avec les couples ! Quel couple remportera la neuvième édition de Danse avec les stars et succèdera à Agustin Galiana et Candice Pascal ?