Danse avec les stars du 28 octobre 2017

La crazy night : Tout sera possible lors de cette soirée inédite ! Les couples encore en piste devront tout faire pour rendre leur prestation la plus folle possible et impressionner les juges. A la clé, des points supplémentaires pour le couple qui aura proposé la prestation la plus crazy ! A partir de cette semaine, les stars n'auront plus une, mais deux notes : la note technique et la note artistique. Il leur faudra donc parvenir à allier interprétation et technique pour impressionner le jury !