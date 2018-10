Danse avec les stars - Emission 1 (Partie 2) - 29 septembre 2018

Danse avec les Stars continue.Pour découvrir les notes de Vincent Moscato, les prestations des stars comme Hélöise Martin ou Jeanfi Janssens et découvrir le classement final, cliquez ici ! Pour la suite de l'émission, Camille Combal, accompagné de Karine Ferri, reviendront sur les temps forts de l’émission.Au programme, des magnétos exclusifs : les coulisses du prime, les "off" des personnalités lors de leur semaine d'entraînement, sans oublier tous les moments incontournables auxquels vous avez échappé.Avec Danse avec les stars, la suite faites le plein d'images inédites, de réactions à chaud et découvrez en direct, tout au long de l’émission, les avis des téléspectateurs exprimés via les réseaux sociaux.