Replay du 03 novembre 2018 - After 6

C'est parti pour l'After de l'émission 6, un prime dédié aux familles. Vous aimez rire, vous aimez les coulisses, les Off de votre émission préférée. C'est par ici que ça se passe ! Un casting détonant et de fortes personnalités avec, pour la première fois, une star internationale. Pendant plusieurs semaines en direct, aux côtés de danseurs professionnels, onze personnalités vont être confrontées à une discipline exigeante : la danse de couple ! Leur défi : proposer des prestations à couper le souffle. Toutes sont déterminées et prêtes à se dépasser pour vivre pleinement l’aventure Danse avec les stars : Pamela Anderson, Basile Boli, Iris Mittenaere, Jeanfi Janssens, Lio, Terence Telle, Héloïse Martin, Clément Remiens, Carla Ginola, Anouar Toubali et Vincent Moscato.