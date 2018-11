Danse avec les stars du 8 novembre 2018 - After 7

Un casting détonant et de fortes personnalités avec, pour la première fois, une star internationale. Pendant plusieurs semaines en direct, aux côtés de danseurs professionnels, onze personnalités vont être confrontées à une discipline exigeante : la danse de couple ! Leur défi : proposer des prestations à couper le souffle. Toutes sont déterminées et prêtes à se dépasser pour vivre pleinement l’aventure Danse avec les stars : Pamela Anderson, Basile Boli, Iris Mittenaere, Jeanfi Janssens, Lio, Terence Telle, Héloïse Martin, Clément Remiens, Carla Ginola, Anouar Toubali et Vincent Moscato.