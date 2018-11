Danse avec les stars du 8 novembre 2018

Bienvenue sur le plateau de Danse avec les stars pour une soirée spéciale Michael Jackson. Ce soir, nos célébrités, accompagnées de leurs danseurs, se plongent dans l'univers du roi de la pop. Cinq d'entres elles sont encore en lice pour tenter de remporter le trophée : Héloise Martin, Iris Mittenaere, Clément Rémiens, Terence Telle et Pamela Anderson. Depuis six semaines, elles sont présentes chaque samedi soir pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Nos candidats ont réalisé la moitié du chemin et la compétition va encore s'intensifier ce soir. Découvrez le replay du septième prime de Danse avec les stars.