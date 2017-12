Danse avec les stars du 9 décembre 2017

Cette semaine, les 4 derniers couples en compétition vont faire équipe avec Fauve Hautot, Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux et Chris Marques pour LA DANSE DES JUGES ! En effet, chacun d’eux deviendra le coach du couple de son choix et sera en charge de la direction artistique et de la chorégraphie. Ils accompagneront leur couple pendant toute la semaine et participeront à la prestation lors du prime. Pour la demi-finale, les couples réaliseront une seconde danse afin de défendre leur place et gagner leur ticket pour la finale ! Qui réussira à convaincre le jury et les téléspectateurs pour accéder à la finale ?