Danse avec les stars - Au coeur des coulisses de la saison 9 - Danseurs, juges, animateurs vous racontent tout

Pour fêter cette grande finale, plongez dans les secrets d’une saison riche en moments forts grâce à ce document inédit. Personnalités, danseurs, juges et animateurs vous invitent à revivre, de l'intérieur, les prestations marquantes et les moments mémorables de cette 9ème saison. En répétition au studio 217, backstage pendant le prime, ou à l'intérieur de la fameuse red room, rien n'a échappé à nos caméras. Les séquences "off" inédites, les plus belles prestations, du rire et de l'émotion, revivez la saison 9 de Danse avec les stars, au cœur des coulisses.