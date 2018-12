Danse avec les stars : Finale - Prime du 1er décembre 2018

Samedi 1er Décembre, Camille Combal et Karine Ferri accueilleront nos deux stars encore en compétition pour la grande finale.Après dix semaines de compétition, les deux derniers couples en lice vont donner le meilleur d’eux-mêmes lors d'une soirée exceptionnelle.Ils devront surprendre les juges et les téléspectateurs en interprétant une nouvelle danse, leur prestation la plus marquante de la saison et un freestyle chacun ! Seul le public désignera le grand vainqueur de cette compétition !Après M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret et Agustin Galiana, quelle personnalité décrochera le trophée de Danse avec les stars cette année ?