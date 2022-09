Danse avec les Stars 2022 – David Douillet et Katrina Patchett - Grand Corps Malade (Mesdames)

On ne présente plus David Douillet. Il est l’un des judokas français les plus titrés de l’histoire du judo français. Comme Teddy Riner, il évoluait chez les poids lourds. Mais aujourd’hui, pour sa toute première danse de la saison de Danse avec les Stars, il va devoir faire preuve de légèreté. David Douillet et sa partenaire Katrina Patchett vont danser un American Smooth sur un titre de Grand Corps Malade : « Mesdames ». EXTRAIT de Danse Avec les Stars du 9 septembre 2022