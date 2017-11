Découvrez les notes d’Agustin Galiana et Candice Pascal

Pas facile de dompter deux tigresses comme Candice Pascal et Fauve Hautot. Et pourtant cette semaine, notre bel espagnol a dû redoubler de travail pour apprendre à domestiquer ces deux fauves. Un coach flamboyant, une partenaire plus sensuelle que jamais et une danse qui l’est tout autant. Ont-ils réussi leur pari ? Ont-ils une nouvelle fois, séduit les juges ? La réponse en image - Extrait de l’émission du 2 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8