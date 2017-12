Cette semaine, Agustin Galiana et Candice Pascal ont fait de leur mieux pour vous proposer une chorégraphie digne de cette grande finale. Leur but ? Avoir de bonnes notes bien sûr mais aussi, et surtout… remporter cette édition de Danse avec les Stars ! Pour cela, ils ont travaillé dur … Le suspense est enfin levé. Quelles notes des juges leur ont-ils attribué ? - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8