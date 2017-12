Cette semaine, notre couple, Agustin Galiana et candice Pascal, a eu la chance d’intégrer un nouvel arrivant dans leur bande ! Jean-Marc Généreux s’est rangé de leur côté pour « la semaine des juges » et on espère que ça leur aura porté chance. Quelles notes des juges leur ont-ils attribué ? - Extrait de l’émission du Samedi 9 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8