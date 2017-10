Découvrez les notes d’Elodie Gossuin et Christian Millette

Pour sa troisième danse de la compétition, Elodie Gossuin avait un défi de taille : celui de terminer sa prestation totalement nue sur le titre « Look what you make me do » de Taylor Swift, le duo a présenté un tango très sexy… Mais a-t-elle réussi à relever son défi ? A-t-elle réussi à convaincre les juges et obtenir les vingt points synonymes d’espoir pour la suite de l’aventure. Extrait de l’émission du 28 octobre 2017 – Danse avec les Stars 8