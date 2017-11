Découvrez les notes de Joy Esther et Anthony Colette

La semaine dernière, Joy Esther et Anthony Colette sont parvenus à se hisser à la seconde place du classement, notamment grâce au bonus de 20 points accordé par les juges, pour avoir effectué le porté le plus impressionnant de la soirée. Pour ce prime spécial « Hollywood Night », le couple de danseurs a performé sur une valse et un paso doble sur la bande originale de la série « Game of Thrones », « A song of ice and fire ». Vont-ils rester dans le trio de tête du classement ? Le verdict des juges en image. Extrait de l’émission du Samedi 25 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8